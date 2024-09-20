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Маск пошутил о покушениях на Байдена и Харрис, его проверяет Секретная служба

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Американский миллиардер Илон Маск в сети пошутил о покушениях на президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Теперь Маска проверяет Секретная служба США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

После вероятной попытки покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Маск написал в своей соцсети X (Twitter), что "никто даже не пытается убить Байдена/Камалу". Позже он удалил пост, когда в сети начали осуждать миллиардера.

Маск отметил, что это была шутка. Однако Секретная служба США уже начала проверку, представляет ли Маск угрозу американским чиновникам. Угроза президенту или вице-президенту США является уголовным преступлением, за которое может быть наложен немалый штраф или до пяти лет тюрьмы.

"Агентству известно о публикации Илона Маска в социальных сетях. Как правило, мы не комментируем вопросы, касающиеся разведки. Однако мы можем сказать, что Секретная служба расследует все угрозы, связанные с нашими должностными лицами", - сказал Нейт Герринг, спикер Секретной службы.

Впрочем, как пишет Bloomberg, Маску, вероятно, не о чем волноваться. По словам автора материала, самое плохое, что может произойти, если Секретная служба посетит Маска. Ему придется доказать, что он не представляет непосредственной угрозы для президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

 

Вероятное покушение на Трампа

В воскресенье, 15 сентября, у гольф-клуба, в котором находился кандидат в президенты США Дональд Трамп, произошла стрельба. Агенты Секретной службы открыли огонь по вооруженному мужчине.

Позже в ФБР назвали этот инцидент "похожим на попытку покушения" на Трампа. Подозреваемым оказался 58-летний житель Гавайев Райан Рут, его задержали.

По данным СМИ, мужчина в соцсетях поддерживал Украину, а также имел вебсайт, где пытался собирать деньги и вербовать добровольцев на войну против России.

При этом в МИД призвали не связывать вероятное покушение на Трампа с Украиной.

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