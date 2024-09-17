МЗС закликало світ не пов'язувати підозрюваного у ймовірному замаху на Трампа з Україною
У Міністерстві закордонних справ закликали світову спільноту утримуватись від штучної прив'язки до України підозрюваного у ймовірному замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа.
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Так, ми бачимо з новин, що підозрюваний раніше публічно підтримував Україну. Але, подивіться, є сотні мільйонів людей у Сполучених Штатах, які підтримують Україну. І очевидно, що це різноманітна група людей. Ми закликаємо всіх утриматися від штучної прив'язки дій підозрюваного до України", - сказав Тихий.
Речник МЗС наголосив, що Україна рішуче засуджує "цей злочинний акт і всі форми політичного насильства".
"Ми раді, що підозрюваного було затримано так швидко, і хочемо підкреслити, що він не має жодних зв'язків з українськими державними установами та ніколи не воював за Україну у складі Інтернаціонального легіону або інших підрозділів ЗСУ", - додав Тихий.
Замах на Трампа
Нагадаємо, 15 вересня агенти Секретної служби відкрили вогонь по озброєному чоловіку біля гольф-клубу, у якому перебував кандидат у президенти США Дональд Трамп.
Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа".
Підозрюваним у ймовірному замаху є 58-річний житель Гаваїв Раян Раут, який був затриманий невдовзі після події.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що російська пропаганда використовуватиме тему зі стріляниною в Трампа проти України, а також намагатиметься пускати конспірологічні теорії щодо "українського сліду".
Водночас в ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що Рут висловлював у соцмережах підтримку Україні. Мало того, він мав вебсайт, де намагався збирати гроші та вербувати добровольців на війну проти РФ.
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