Маск пожартував про поразку республіканців, у кампанії яких вклав пів мільярда доларів

Бізнесмен пожартував, що його "космічні лазери", призначені для втручання у голосування, цього разу не допомогли.

"Мабуть, мої космічні лазери, призначені для втручання у вибори, цього разу не спрацювали", - написав він.

Жарт мільярдера з'явився після виборів, на кампанії яких він витратив рекордну суму. За підрахунками The New York Times, Маск пожертвував кандидатам-республіканцям 474 млн доларів. Це більше, ніж будь-який інший донор спрямував на політичні кампанії протягом одного виборчого циклу в історії США.

Одним із найбільших отримувачів цих коштів став кандидат у Техасі Кен Пакстон. На його кампанію Маск виділив 168 млн доларів. Однак фінансова підтримка не допомогла кандидату перемогти: він поступився демократу Джеймсу Таларіко.

Для Демократичної партії результат у Техасі став історичним. Її представник здобув перемогу в штаті вперше за 38 років.