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Маск пожартував про поразку республіканців, у кампанії яких вклав пів мільярда доларів

10:57 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: американський мільярдер Ілон Маск (Getty Images)

Американський мільярдер Ілон Маск іронічно відреагував на результати проміжних виборів у США, під час яких кандидати-республіканці зазнали низки поразок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Маска в соцмережі Х.

Бізнесмен пожартував, що його "космічні лазери", призначені для втручання у голосування, цього разу не допомогли.

"Мабуть, мої космічні лазери, призначені для втручання у вибори, цього разу не спрацювали", - написав він.

Жарт мільярдера з'явився після виборів, на кампанії яких він витратив рекордну суму. За підрахунками The New York Times, Маск пожертвував кандидатам-республіканцям 474 млн доларів. Це більше, ніж будь-який інший донор спрямував на політичні кампанії протягом одного виборчого циклу в історії США.

Одним із найбільших отримувачів цих коштів став кандидат у Техасі Кен Пакстон. На його кампанію Маск виділив 168 млн доларів. Однак фінансова підтримка не допомогла кандидату перемогти: він поступився демократу Джеймсу Таларіко.

Для Демократичної партії результат у Техасі став історичним. Її представник здобув перемогу в штаті вперше за 38 років.

Нагадаємо, за підсумками проміжних виборів 4 листопада 2026 року Демократична партія отримала більшість в обох палатах Конгресу США. У Палаті представників демократи здобули 227 місць за необхідних для контролю 218, а в Сенаті отримали 54 місця проти 42 у республіканців.

Президент США Дональд Трамп вже визнав результати проміжних виборів і пообіцяв працювати з демократами.

Водночас він дав зрозуміти, що не збирається поступатися у питаннях, із якими не погоджуватиметься. Трамп нагадав про право вето, яке дозволяє главі держави блокувати законопроєкти, ухвалені Конгресом.

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