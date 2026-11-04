Маск пожартував про поразку республіканців, у кампанії яких вклав пів мільярда доларів
Американський мільярдер Ілон Маск іронічно відреагував на результати проміжних виборів у США, під час яких кандидати-республіканці зазнали низки поразок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Маска в соцмережі Х.
Бізнесмен пожартував, що його "космічні лазери", призначені для втручання у голосування, цього разу не допомогли.
"Мабуть, мої космічні лазери, призначені для втручання у вибори, цього разу не спрацювали", - написав він.
Жарт мільярдера з'явився після виборів, на кампанії яких він витратив рекордну суму. За підрахунками The New York Times, Маск пожертвував кандидатам-республіканцям 474 млн доларів. Це більше, ніж будь-який інший донор спрямував на політичні кампанії протягом одного виборчого циклу в історії США.
Одним із найбільших отримувачів цих коштів став кандидат у Техасі Кен Пакстон. На його кампанію Маск виділив 168 млн доларів. Однак фінансова підтримка не допомогла кандидату перемогти: він поступився демократу Джеймсу Таларіко.
Для Демократичної партії результат у Техасі став історичним. Її представник здобув перемогу в штаті вперше за 38 років.
Нагадаємо, за підсумками проміжних виборів 4 листопада 2026 року Демократична партія отримала більшість в обох палатах Конгресу США. У Палаті представників демократи здобули 227 місць за необхідних для контролю 218, а в Сенаті отримали 54 місця проти 42 у республіканців.
Президент США Дональд Трамп вже визнав результати проміжних виборів і пообіцяв працювати з демократами.
Водночас він дав зрозуміти, що не збирається поступатися у питаннях, із якими не погоджуватиметься. Трамп нагадав про право вето, яке дозволяє главі держави блокувати законопроєкти, ухвалені Конгресом.