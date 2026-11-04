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Маск пошутил о поражении республиканцев, в кампании которых вложил полмиллиарда долларов

10:57 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Маск пошутил о поражении республиканцев, в кампании которых вложил полмиллиарда долларов Фото: американский миллиардер Илон Маск (Getty Images)
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Американский миллиардер Илон Маск иронически отреагировал на результаты промежуточных выборов в США, во время которых кандидаты-республиканцы потерпели ряд поражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Маска в соцсети Х.

Бизнесмен пошутил, что его "космические лазеры", предназначенные для вмешательства в голосование, в этот раз не помогли.

"Видимо, мои космические лазеры, предназначенные для вмешательства в выборы, в этот раз не сработали", – написал он.

Шутка миллиардера появилась после выборов, на кампании которых он потратил рекордную сумму. По подсчетам The New York Times, Маск пожертвовал кандидатам-республиканцам 474 млн долларов. Это больше, чем любой другой донор направил на политические кампании в течение одного избирательного цикла в истории США.

Одним из самых больших получателей этих средств стал кандидат в Техасе Кен Пакстон. На его кампанию Маск выделил 168 млн. долларов. Однако финансовая поддержка не помогла кандидату победить: он уступил демократу Джеймсу Таларико.

Для Демократической партии результат в Техасе стал историческим. Ее представитель одержал победу в штате впервые за 38 лет.

Напомним, по итогам промежуточных выборов 4 ноября 2026 года Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса США. В Палате представителей демократы получили 227 мест необходимыми для контроля 218, а в Сенате получили 54 места против 42 у республиканцев.

Президент США Дональд Трамп уже признал результаты промежуточных выборов и пообещал работать с демократами.

В то же время, он дал понять, что не собирается уступать в вопросах, с которыми не будет соглашаться. Трамп напомнил о праве вето, позволяющего главе государства блокировать законопроекты, принятые Конгрессом.

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