Маск поставил в офисе Twitter кровати для персонала. Компанию проверят власти

Миллиардер и новый владелец Twitter Илон Макс оборудовал в офисе компании спальные комнаты для персонала. Городские власти Сан-Франциско начали проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC и The Washington Post.

Так, с 5 декабря в сети начали появляться фотографии комнат в офисе Twitter, похожих на гостиничные номера. Они оборудованы кроватями с постоянным бельем, шкафами, а у некоторых даже есть будильники и стиральные машины.

NEW: The BBC имеет запечатленные фотографии в окрестностях Твиттера - ванны, которые должны быть помещены в спальню - для хранения в клочья.



В городе Сан-Франциско является investigative, как это коммерческая компания. pic.twitter.com/Y4vKxZXQhB — James Clayton (@JamesClayton5) December 7, 2022

Также работники соцсети опубликовали фото комнат, где оборудованы спальные места с матрасами. По данным СМИ, в офисе компании таких комнат от 4 до 8 на этаж. Один из собеседников сказал журналистам, что в компании не проводили никаких обсуждений, спальни просто появились в здании.

Когда ваши команды стреляют по кругу часов, чтобы сделать равнины sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD — Esther Crawford (@esthercrawford) November 2, 2022

При этом сотрудники соцсети отмечают, что сам Илон Маск часто остается в офисе на ночь.

После того, как стало известно о появлении спальных мест в офисе Twitter, один из пользователей соцсети пожаловался властям Сан-Франциско. Городской департамент инспекций инициировал проверку компании. Специалисты выяснят, используют ли офис должным образом

Илон Маск негативно отреагировал на такое решение властей, заявив, что компания просто предоставляет кровати уставшему персону.

"Сан Сан-Франциско атакует компании, предоставляющие кровати уставшим сотрудникам, вместо того, чтобы обезопасить детей от фентанила", - отметил Маск, имея в виду недавний случай отравления ребенка в парке.

Напомним, Илон Маск в середине ноября направил сотрудникам Twitter электронное письмо с требованиями. Он заявил, что персонал соцсети должен работать больше и усерднее или увольняться.

После этого ультиматума сотрудники Twitter начали массово увольняться.

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