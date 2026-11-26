Що пообіцяв Маск

Про своє рішення мільярдер повідомив у соцмережі X. За його словами, кожна дитина в Америці отримає дві акції SpaceX: одну від компанії та одну особисто від нього.

Раніше SpaceX повідомила, що передасть по одній новій акції класу A на кожен чинний рахунок програми Trump Account. Маск особисто доповнить цю кількість акцій.

Скільки це коштує

За даними Reuters, на закритті торгів 25 листопада акція SpaceX коштувала 127,44 долара. Отже, подарунок на одну дитину оцінюють у 254,88 долара. Загальна вартість ініціативи - майже 18 мільярдів доларів.

Коли передадуть акції

Маск уточнив терміни в іншому дописі. Акцію від SpaceX мають передати в грудні 2026 року, а від самого Маска - у червні 2027 року, після завершення періоду заборони на продаж акцій (lock-up).