Илон Маск пообещал подарить каждому ребенку в США по две акции SpaceX: одну от компании, а вторую от себя лично. Стоимость инициативы оценивают почти в 18 миллиардов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
О своем решении миллиардер сообщил в соцсети X. По его словам, каждый ребенок в Америке получит две акции SpaceX: одну от компании и одну лично от него.
Ранее SpaceX сообщила, что передаст по одной новой акции класса A на каждый действующий счет программы Trump Account. Маск лично дополнит это количество акций.
По данным Reuters, на закрытии торгов 25 ноября акция SpaceX стоила 127,44 доллара. Таким образом, подарок на одного ребенка оценивают в 254,88 доллара. Общая стоимость инициативы - почти 18 миллиардов долларов.
Маск уточнил сроки в другом посте. Акцию от SpaceX должны передать в декабре 2026 года, а от самого Маска - в июне 2027 года, после окончания периода запрета на продажу акций (lock-up).
Напомним, 19 октября Маск заявил о намерении подарить каждому ребенку в США по одной акции SpaceX. Тогда программу планировали запустить в 2027 году, а ее стоимость оценивали примерно в 10,5 миллиарда долларов. Он не уточнил, как именно пройдет раздача и кто получит право на акции. Теперь Маск вдвое увеличил обещание.
Компания SpaceX вышла на биржу в июне. Маск стал первым в мире триллионером после рекордного IPO, в рамках которого SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов по цене 135 долларов за акцию.