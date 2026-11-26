Что пообещал Маск

О своем решении миллиардер сообщил в соцсети X. По его словам, каждый ребенок в Америке получит две акции SpaceX: одну от компании и одну лично от него.

Ранее SpaceX сообщила, что передаст по одной новой акции класса A на каждый действующий счет программы Trump Account. Маск лично дополнит это количество акций.

Сколько это стоит

По данным Reuters, на закрытии торгов 25 ноября акция SpaceX стоила 127,44 доллара. Таким образом, подарок на одного ребенка оценивают в 254,88 доллара. Общая стоимость инициативы - почти 18 миллиардов долларов.

Когда передадут акции

Маск уточнил сроки в другом посте. Акцию от SpaceX должны передать в декабре 2026 года, а от самого Маска - в июне 2027 года, после окончания периода запрета на продажу акций (lock-up).