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Маск поможет. Завтра Украина запустит свой спутник в космос: как он выглядит

Автор: Дмитрий Левицкий

В четверг, 13 января, состоится запуск украинского спутника "Сич-2-30". Сателлит выведет в космос ракета американского миллиардера и изобретателя Илона Маска.

Как выглядит спутник и что о нем известно - в материале РБК-Украина.

Когда состоится запуск: в 17:30 в четверг, 13 января.

Место запуска: космодром на мысе Канаверал, штат Флорида.

Что известно о спутнике

Спутник "Сич-2-30" был разработан и собран украинским предприятием "Конструкторское бюро "Южное" в течение 2017-2020 годов. Некоторые компоненты сателлита произвели компании из Европы и Южной Кореи. Сборка и финальные испытания проходили в 2021 году. Все испытания прошли успешно.

Назначение спутника - мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. Украинский сателлит будет использоваться исключительно для гражданских целей.

Внешний вид спутника

Фото: спутник "Сич-2-30" завтра запустят в космос (facebook.com/yuzhnoye, facebook.com/volodymyrtaftay)

Напомним, в начале прошлого декабря украинский спутник "Сич" отправили в США.

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Илон МаскЗапуск ракеты в космосГоскосмосКБ Южное