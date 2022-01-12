Маск допоможе. Завтра Україна запустить свій супутник в космос: як він виглядає

Коли відбудеться запуск: о 17:25 у четвер, 13 січня.

Місце запуску: космодром на мисі Канаверал, штат Флорида.

Що відомо про супутник

Супутник "Січ-2-30" був розроблений та зібраний українським підприємством "Конструкторське бюро "Південне" впродовж 2017-2020 років. Деякі компоненти сателіта виробили компанії з Європи та Південної Кореї. Складання та фінальні випробування проходили у 2021 році. Всі випробування пройшли успішно.

Призначення супутника - моніторинг використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідація наслідків стихійних лих. Український сателіт буде використовуватися виключно для цивільних цілей.

Зовнішній вигляд супутника

Фото: супутник "Січ-2-30" завтра запустять в космос (facebook.com/yuzhnoye, facebook.com/volodymyrtaftay)