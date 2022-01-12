RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Маск допоможе. Завтра Україна запустить свій супутник в космос: як він виглядає

Автор: Дмитро Левицький

У четвер, 13 січня, відбудеться запуск українського супутника "Січ-2-30". Сателіт виведе у космос ракета американського мільярдера та винахідника Ілона Маска.

Як виглядає супутник та що про нього відомо - в матеріалі РБК-Україна.

Коли відбудеться запуск: о 17:25 у четвер, 13 січня.

Місце запуску: космодром на мисі Канаверал, штат Флорида.

Що відомо про супутник

Супутник "Січ-2-30" був розроблений та зібраний українським підприємством "Конструкторське бюро "Південне" впродовж 2017-2020 років. Деякі компоненти сателіта виробили компанії з Європи та Південної Кореї. Складання та фінальні випробування проходили у 2021 році. Всі випробування пройшли успішно.

Призначення супутника - моніторинг використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідація наслідків стихійних лих. Український сателіт буде використовуватися виключно для цивільних цілей.

Зовнішній вигляд супутника

Фото: супутник "Січ-2-30" завтра запустять в космос (facebook.com/yuzhnoye, facebook.com/volodymyrtaftay)

Нагадаємо, на початку минулого грудня український супутник "Січ" відправили в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Илон МаскЗапуск ракети в космосГоскосмосКБ Південне