Маск покидає Білий дім, але залишиться неофіційним радником Трампа, - ЗМІ

Маск йде з адміністрації Трампа

Протягом минулого року Маск активно підтримував передвиборчу кампанію Трампа. Зокрема, інвестував у неї мільйони доларів. Після перемоги республіканця на виборах президента - мільярдера було призначено керувати новоствореним Департаментом ефективності державного управління.

У середні, 28 травня, Маск заявив, що його робота в якості спеціального держслужбовця "добігає кінця". Пізніше Reuters підтвердило цю інформацію з посиланням на представника Білого дому. Як пояснило джерело, Маск не мав формальної розмови з Трампом перед оголошенням про свій відхід, а відставка була вирішена "на рівні старшого персоналу".

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