Маск покидає Білий дім, але залишиться неофіційним радником Трампа, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

ABC пояснює, що Маск як спеціальний урядовий співробітник, був обмежений 130-денним терміном призначення.

Білий дім розпочне процедуру звільнення Маска вже наступної середи. Останній, своєю чергою, заявив, що місія Департаменту ефективності уряду (DOGE) США "з часом тільки зміцниться, оскільки стане способом життя в уряді".

Маск йде з адміністрації Трампа

Протягом минулого року Маск активно підтримував передвиборчу кампанію Трампа. Зокрема, інвестував у неї мільйони доларів. Після перемоги республіканця на виборах президента - мільярдера було призначено керувати новоствореним Департаментом ефективності державного управління.

У середні, 28 травня, Маск заявив, що його робота в якості спеціального держслужбовця "добігає кінця". Пізніше Reuters підтвердило цю інформацію з посиланням на представника Білого дому. Як пояснило джерело, Маск не мав формальної розмови з Трампом перед оголошенням про свій відхід, а відставка була вирішена "на рівні старшого персоналу".

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