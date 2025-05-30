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Маск покидає Білий дім, але залишиться неофіційним радником Трампа, - ЗМІ

П'ятниця 30 травня 2025 10:29
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Маск покидає Білий дім, але залишиться неофіційним радником Трампа, - ЗМІ Фото: Ілон Маск, керівник DOGE (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Попри те, що Ілон Маск покидає Білий дім, він залишатиметься неофіційним радником президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Білий дім розпочне процедуру звільнення Маска вже наступної середи. Останній, своєю чергою, заявив, що місія Департаменту ефективності уряду (DOGE) США "з часом тільки зміцниться, оскільки стане способом життя в уряді".

ABC пояснює, що Маск як спеціальний урядовий співробітник, був обмежений 130-денним терміном призначення.

Водночас високопоставлений чиновник адміністрації повідомив ABC News, що Маск залишиться неофіційним радником президента. Зокрема, можливо, відвідуватиме засідання в Білому домі.

Маск йде з адміністрації Трампа

Протягом минулого року Маск активно підтримував передвиборчу кампанію Трампа. Зокрема, інвестував у неї мільйони доларів. Після перемоги республіканця на виборах президента - мільярдера було призначено керувати новоствореним Департаментом ефективності державного управління.

У середні, 28 травня, Маск заявив, що його робота в якості спеціального держслужбовця "добігає кінця". Пізніше Reuters підтвердило цю інформацію з посиланням на представника Білого дому. Як пояснило джерело, Маск не мав формальної розмови з Трампом перед оголошенням про свій відхід, а відставка була вирішена "на рівні старшого персоналу".

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Ілон Маск
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