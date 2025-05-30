Маск покидает Белый дом, но останется неофициальным советником Трампа, - СМИ

Несмотря на то, что Илон Маск покидает Белый дом, он будет оставаться неофициальным советником президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Белый дом начнет процедуру увольнения Маска уже в следующую среду. Последний, в свою очередь, заявил, что миссия Департамента эффективности правительства (DOGE) США "со временем только укрепится, поскольку станет образом жизни в правительстве".

ABC объясняет, что Маск как специальный правительственный сотрудник, был ограничен 130-дневным сроком назначения.

В то же время высокопоставленный чиновник администрации сообщил ABC News, что Маск останется неофициальным советником президента. В частности, возможно, будет посещать заседания в Белом доме.