Маск покидает Белый дом, но останется неофициальным советником Трампа, - СМИ
Несмотря на то, что Илон Маск покидает Белый дом, он будет оставаться неофициальным советником президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Белый дом начнет процедуру увольнения Маска уже в следующую среду. Последний, в свою очередь, заявил, что миссия Департамента эффективности правительства (DOGE) США "со временем только укрепится, поскольку станет образом жизни в правительстве".
ABC объясняет, что Маск как специальный правительственный сотрудник, был ограничен 130-дневным сроком назначения.
В то же время высокопоставленный чиновник администрации сообщил ABC News, что Маск останется неофициальным советником президента. В частности, возможно, будет посещать заседания в Белом доме.
Маск уходит из администрации Трампа
В течение прошлого года Маск активно поддерживал предвыборную кампанию Трампа. В частности, инвестировал в нее миллионы долларов. После победы республиканца на выборах президента - миллиардер был назначен руководить новосозданным Департаментом эффективности государственного управления.
В середине, 28 мая, Маск заявил, что его работа в качестве специального госслужащего "подходит к концу". Позже Reuters подтвердило эту информацию со ссылкой на представителя Белого дома. Как пояснил источник, Маск не имел формального разговора с Трампом перед объявлением о своем уходе, а отставка была решена "на уровне старшего персонала".
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