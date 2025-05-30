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Маск покидает Белый дом, но останется неофициальным советником Трампа, - СМИ

Пятница 30 мая 2025 10:29
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Маск покидает Белый дом, но останется неофициальным советником Трампа, - СМИ Фото: Илон Маск, руководитель DOGE (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на то, что Илон Маск покидает Белый дом, он будет оставаться неофициальным советником президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Белый дом начнет процедуру увольнения Маска уже в следующую среду. Последний, в свою очередь, заявил, что миссия Департамента эффективности правительства (DOGE) США "со временем только укрепится, поскольку станет образом жизни в правительстве".

ABC объясняет, что Маск как специальный правительственный сотрудник, был ограничен 130-дневным сроком назначения.

В то же время высокопоставленный чиновник администрации сообщил ABC News, что Маск останется неофициальным советником президента. В частности, возможно, будет посещать заседания в Белом доме.

Маск уходит из администрации Трампа

В течение прошлого года Маск активно поддерживал предвыборную кампанию Трампа. В частности, инвестировал в нее миллионы долларов. После победы республиканца на выборах президента - миллиардер был назначен руководить новосозданным Департаментом эффективности государственного управления.

В середине, 28 мая, Маск заявил, что его работа в качестве специального госслужащего "подходит к концу". Позже Reuters подтвердило эту информацию со ссылкой на представителя Белого дома. Как пояснил источник, Маск не имел формального разговора с Трампом перед объявлением о своем уходе, а отставка была решена "на уровне старшего персонала".

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Илон Маск
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