Маск побився з міністром Трампа у Білому домі, - WP

Між мільярдером Ілоном Маском та командою президента США Дональда Трампа був тривалий конфлікт через тарифну політику. У квітні це переросло у бійку між Маском та міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Washinghton Post .

Як пише WP, про інцидент стало відомо від Стівена Беннона - впливового подкастер та давній політичного радника Трампа.

Так, у середині квітня Маск і Бессент відвідали Овальний кабінет, щоб висловити свої уподобання щодо кандидатури виконуючого обов'язки комісара Податкової служби США. Трамп вирішив підтримати вибір Бессента.

Після того, як Бессент і Маск вийшли з кабінету Трампа та почали йти коридором, вони почали обмінюватися образами. Бессент згадав невиконані обіцянки Маска, що він виявить понад 1 трильйон доларів марнотратних державних витрат.

"Скотт сказав: "Ти шахрай. Ти справжній шахрай", - розповів Беннон.

У відповідь, за словами Беннона, Маск штовхнув Бессента плечем у груди, як гравець у регбі. А Бессент - ударив Маска у відповідь. Щоб їх розборонити, кільком людям довелося втрутитися. Після цього Маска вивели із Західного крила Білого дому.