Маск побився з міністром Трампа у Білому домі, - WP
Між мільярдером Ілоном Маском та командою президента США Дональда Трампа був тривалий конфлікт через тарифну політику. У квітні це переросло у бійку між Маском та міністром фінансів Скоттом Бессентом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Washinghton Post.
Як пише WP, про інцидент стало відомо від Стівена Беннона - впливового подкастер та давній політичного радника Трампа.
Так, у середині квітня Маск і Бессент відвідали Овальний кабінет, щоб висловити свої уподобання щодо кандидатури виконуючого обов'язки комісара Податкової служби США. Трамп вирішив підтримати вибір Бессента.
Після того, як Бессент і Маск вийшли з кабінету Трампа та почали йти коридором, вони почали обмінюватися образами. Бессент згадав невиконані обіцянки Маска, що він виявить понад 1 трильйон доларів марнотратних державних витрат.
"Скотт сказав: "Ти шахрай. Ти справжній шахрай", - розповів Беннон.
У відповідь, за словами Беннона, Маск штовхнув Бессента плечем у груди, як гравець у регбі. А Бессент - ударив Маска у відповідь. Щоб їх розборонити, кільком людям довелося втрутитися. Після цього Маска вивели із Західного крила Білого дому.
"Президент Трамп почув про це і сказав: "Це вже забагато", - сказав Беннон.
Скандал між Трампом та Маском
Після перемоги Дональда Трампа на виборах Ілон Маск, який активно фінансував його передвиборчу кампанію, отримав посаду в новій адміністрації США.
Йому доручили очолити департамент DOGE, основним завданням якого була оптимізація роботи федерального уряду та скорочення державних витрат. Утім, діяльність Маска та DOGE супроводжувалась низкою скандалів - зокрема, навколо закриття медіа та USAID.
Згодом в американській пресі почали з’являтися повідомлення про загострення стосунків між Маском і оточенням Трампа. Були чутки, що його вирішили відсторонити від ухвалення рішень. А нещодавно Трамп офіційно підтвердив, що Маск більше не працює в його адміністрації.
Ситуація перейшла у публічну площину після того, як Маск жорстко розкритикував ініційований Трампом податковий законопроєкт, заявивши, що більше не має наміру мовчати. У відповідь Трамп публічно висловив розчарування колишнім союзником, на що Маск нагадав, що саме його підтримка нібито допомогла Трампу здобути перемогу.
Маск навіть заявив, що Трамп нібито фігурує у "файлах Епштейна", якого звинувачують у педофілії та організації проституції. Але згодом Маск видалив допис з цими звинуваченнями з соцмережі X.
Також The Washington Post писало, що Трамп після сварки назвав Маска "затятим наркоманом".
Інші подробиці конфлікту між Трампом та Маском - в матеріалі РБК-Україна.
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