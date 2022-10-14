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Маск підтвердив, що не хоче безплатно передавати Україні "старлинки"

Фото: Ілон Маск, засновник SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Засновник SpaceX Ілон Маск підтвердив інформацію про те, що він більше не планує безкоштовно фінансувати послуги Starlink для Украины.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Ілона Маска.

"SpaceX не просить відшкодувати минулі витрати, але також не може фінансувати існуючу систему нескінченно *і* відправити ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані до 100 разів більше, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно", - написав Маск.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX звернулась до Пентагону з закликом фінансувати щомісячно послуги Starlink в Україні. У листі компанія заявила про те, що не в змозі "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати наявні термінали протягом невизначеного періоду часу".

Також нещодавно мільярдер потрапив у скандал після пропозиції організувати нові референдуми на окупованих територіях України, але вже під егідою ООН.

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