Маск передумав. Україна продовжить безкоштовно отримувати супутниковий зв’язок Starlink

"Чорт із ним… Хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", - написав він.

Нагадаємо, SpaceX попросила Пентагон фінансувати послуги Starlink в Україні. Компанія заявила, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

Усе, що відомо про новий скандал, пов'язаний з Маском, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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