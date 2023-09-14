ua en ru
Чт, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Маск передав контроль над частиною обладнання Starlink Пентагону, - WP

Четвер 14 вересня 2023 07:51
UA EN RU
Маск передав контроль над частиною обладнання Starlink Пентагону, - WP Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мільярдер Ілон Маск передав певну кількість обладнання та послуг супутникової мережі Starlink під контроль Пентагону.

Про це заявив біограф Ілона Маска Уолтер Айзексон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За його словами, таким чином Маск хотів відмежуватися від російського вторгнення в Україну, побоюючись, що використання технологій компанії SpaceX може призвести до ядерної війни.

"Він сказав: "Чому я на цій війні? Я створив Starlink, щоб люди могли відпочити, подивитися фільми на Netflix та пограти у відеоігри. Я не хотів створити щось, що могло б спричинити ядерну війну», - цитує мільярдера Айзексон.

Що сталося раніше

Американське видання CNN 7 вересня опублікувало уривок книги про Ілона Маску, в якому йшлося про зрив атаки на російський флот. Засновник SpaceX заявив, що нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблям Росії, який намагалася завдати Україна за допомогою безпілотників.

Як уточнюється у книзі, він побоювався, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї. Пізніше Маск виправдався за свої дії.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Starlink якийсь час не працював біля Криму. Але він сумнівається, що цього прямо причетний Ілон Маск.

Незабаром стало відомо, що в роботі Starlink стався збій, який збігся з моментом удару ЗСУ по окупованому Севастополі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Starlink Илон Маск
NEWS
Українські війська просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW
Українські війська просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ