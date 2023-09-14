Маск передал контроль над частью оборудования Starlink Пентагону, - WP

Об этом заявил биограф Илона Маска Уолтер Айзексон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По его словам, таким образом Маск хотел отмежеваться от российского вторжения в Украину, опасаясь, что использование технологий его компании SpaceX может привести к ядерной войне.

"Он сказал: "Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли отдохнуть, посмотреть фильмы на Netflix и поиграть в видеоигры. Я не хотел создать что-то, что могло бы повлечь за собой ядерную войну", - цитирует миллиардера Айзексон.

Что произошло раньше

Американское издание CNN 7 сентября опубликовало отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве атаки на российский флот. Основатель SpaceX заявил, что якобы тайно отдал приказ отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям России, который пыталась нанести Украину с помощью беспилотников.

Как уточняется в книге, он опасался, что такие действия приведут к применению ядерного оружия. Позже Маск оправдался за свои действия.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма. Но он сомневается, что к этому прямо причастен Илон Маск.

Вскоре стало известно, что в работе Starlink произошел сбой, который совпал с моментом удара ВСУ по оккупированному Севастополю.