Маск опублікував фото готового космічного корабля Starship

Фото: Ілон Маск (spacex.com)

Засновник SpaceX підкреслив, що це реальне фото, а не рендеринг

Засновник SpaceX Ілон Маск показав фото нового космічного корабля Starship. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Маска.

Засновник SpaceX підкреслив, що це реальне фото, а не рендеринг.

"Тільки що завершена зборка тестової ракети Starship на стартовому майданчику SpaceX у Техасі. Це реальне фото, а не рендеринг. Це для суборбітальних тестів VTOL (вертикального зльоту і посадки). Орбітальна версія вище, має більш товсту оболонку (немає зморшок) і плавно вигнуту секцію носа", - зазначив Маск.

Додамо, компанія розробляє Starship і гігантську ракету Super Heavy, щоб доставляти людей на Місяць і назад, на Марс і в інші пункти призначення по всій Сонячній системі.

Нагадаємо, в кінці грудня Маск показав другу сходинку важкої ракети Starship, яка раніше називалася BFR. Повідомлялося, що корабель Starship збирають на стартовому майданчику компанії у Південному Техасі.

Відзначимо, Starship - це нова назва для верхньої або "космічної" ступені ракети-носія нового покоління, раніше офіційно відомої як ракета BFR. А нижня, бустерна щабель тепер називається Super Heavy.

Як писало РБК-Україна раніше, засновник компанії SpaceX на початку січня заявив, що через місяць його ракета здійснить політ до Міжнародної космічної станції.