Илон Маск показал свою новую ракету Starship

Фото: ракета Starship (spacenews.com)

Сейчас корабль Starship собирают на стартовой площадке компании в Южном Техасе

Илон Маск показал вторую ступень тяжелой ракеты Starship, которая раньше называлась BFR. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space News.

Как отмечается, сейчас корабль Starship собирают на стартовой площадке компании в Южном Техасе.

Starship - это новое название для верхней или "космической" ступени ракеты-носителя следующего поколения, ранее официально известной как ракета BFR.

Нижняя, бустерная ступень теперь называется Super Heavy.

По словам Маска, перепроектированная испытательная машина для многоразовой системы нового поколения может быть готова к начальным полетам уже в начале следующего года.

"Я сделаю полную техническую презентацию Starship после того, как полетит тестовая машина, которую мы строим в Техасе, так что, надеюсь, это будет март или апрель", - написал он.

Напомним, Илон Маск заявил, что на территории Украины могут появиться станции Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска The Boring Company закончила прокладку подземного тоннеля под Лос-Анджелесом.