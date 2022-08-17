Маск объявил о покупке футбольного клуба "Манчестер Юнайтед"

Илон Маск анонсировал покупку одного из самых титулованных английских футбольных клубов - "Манчестер Юнайтед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Илона Маска.
"Чтобы было ясно, я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии. Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", добро пожаловать",— написал Илон Маск в Twitter. Пока никаких подробностей о сделке и планах на футбольный клуб он не сообщил.
"Манчестер Юнайтед" — это футбольный клуб из Траффорда, который был основан в 1878 году. Эта команда является одной из самых успешных английских клубов по числу титулов. Ранее Forbes оценивал стоимость клуба со всеми его активами в 4,6 млрд долларов.
Ранее Маск раскрыл возможности перспективных роботов Tesla Bot. В будущем они смогут обслуживать миллионы домохозяйств. Tesla Bot будет приближен по росту, весу и возможностям к взрослому человеку.
Также мы сообщали, что компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, вывела на орбиту 46 миниспутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
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