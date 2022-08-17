RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маск оголосив про покупку футбольного клубу "Манчестер Юнайтед"

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ілон Маск анонсував покупку одного з найтитулованіших англійських футбольних клубів - "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ілона Маска.

"Щоб було ясно, я підтримую ліву половину Республіканської партії і праву половину Демократичної партії. Крім того, я купую "Манчестер Юнайтед", Ласкаво просимо",— написав Ілон Маск у Twitter. Поки ніяких подробиць про угоду і плани на футбольний клуб він не повідомив.

"Манчестер Юнайтед" - це футбольний клуб з Траффорда, який був заснований в 1878 році. Ця команда є однією з найуспішніших англійських клубів за кількістю титулів. Раніше Forbes оцінював вартість клубу з усіма його активами в 4,6 млрд доларів.

Раньше Маск розкрив можливості перспективних роботів Tesla Bot. У майбутньому вони зможуть обслуговувати мільйони домогосподарств. Tesla Bot буде наближений по зростанню, вазі і можливостям до дорослої людини.

Також ми повідомляли, що компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, вивела на орбіту 46 мінісупутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Манчестер ЮнайтедИлон Маск