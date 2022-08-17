Маск оголосив про покупку футбольного клубу "Манчестер Юнайтед"

Ілон Маск анонсував покупку одного з найтитулованіших англійських футбольних клубів - "Манчестер Юнайтед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ілона Маска.
"Щоб було ясно, я підтримую ліву половину Республіканської партії і праву половину Демократичної партії. Крім того, я купую "Манчестер Юнайтед", Ласкаво просимо",— написав Ілон Маск у Twitter. Поки ніяких подробиць про угоду і плани на футбольний клуб він не повідомив.
"Манчестер Юнайтед" - це футбольний клуб з Траффорда, який був заснований в 1878 році. Ця команда є однією з найуспішніших англійських клубів за кількістю титулів. Раніше Forbes оцінював вартість клубу з усіма його активами в 4,6 млрд доларів.
Раньше Маск розкрив можливості перспективних роботів Tesla Bot. У майбутньому вони зможуть обслуговувати мільйони домогосподарств. Tesla Bot буде наближений по зростанню, вазі і можливостям до дорослої людини.
Також ми повідомляли, що компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, вивела на орбіту 46 мінісупутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.
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