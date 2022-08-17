Маск объявил о покупке футбольного клуба "Манчестер Юнайтед"

"Чтобы было ясно, я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии. Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", добро пожаловать",— написал Илон Маск в Twitter. Пока никаких подробностей о сделке и планах на футбольный клуб он не сообщил.

"Манчестер Юнайтед" — это футбольный клуб из Траффорда, который был основан в 1878 году. Эта команда является одной из самых успешных английских клубов по числу титулов. Ранее Forbes оценивал стоимость клуба со всеми его активами в 4,6 млрд долларов.