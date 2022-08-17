ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Маск оголосив про покупку футбольного клубу "Манчестер Юнайтед"

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 17 серпня 2022 04:48
Маск оголосив про покупку футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ілон Маск анонсував покупку одного з найтитулованіших англійських футбольних клубів - "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ілона Маска.

"Щоб було ясно, я підтримую ліву половину Республіканської партії і праву половину Демократичної партії. Крім того, я купую "Манчестер Юнайтед", Ласкаво просимо",— написав Ілон Маск у Twitter. Поки ніяких подробиць про угоду і плани на футбольний клуб він не повідомив.

"Манчестер Юнайтед" - це футбольний клуб з Траффорда, який був заснований в 1878 році. Ця команда є однією з найуспішніших англійських клубів за кількістю титулів. Раніше Forbes оцінював вартість клубу з усіма його активами в 4,6 млрд доларів.

Раньше Маск розкрив можливості перспективних роботів Tesla Bot. У майбутньому вони зможуть обслуговувати мільйони домогосподарств. Tesla Bot буде наближений по зростанню, вазі і можливостям до дорослої людини.

Також ми повідомляли, що компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, вивела на орбіту 46 мінісупутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Манчестер Юнайтед Илон Маск
NEWS
Генсек ООН знову їде в Україну: зустрінеться з Зеленським і Ердоганом
Генсек ООН знову їде в Україну: зустрінеться з Зеленським і Ердоганом
DAILY
"Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого