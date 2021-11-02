Маск обещает 6 миллиардов долларов, если ООН решит проблему с голодом в мире

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX Илон Маск обещает пожертвовать Организации Объединенных наций 6 миллиардов долларов. Правда, деньги ООН сможет получить только в том случае, если докажет, что они помогут решить проблему голода в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

Маск заявил, что продаст акции Tesla на сумму 6 миллиардов долларов и пожертвует их ООН, если организация сможет показать, как эти деньги помогут решить проблему голода в мире. Такое заявление последовало после того, как исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса и других миллиардеров принять меры, чтобы помочь положить конец голоду.

На своей странице в соцсети Twitter Маск заявил, что готов принять вызов.

"Но должен быть бухгалтерский учет с открытым исходным кодом, чтобы общественность точно видела, как расходуются деньги", - отметил Маск.

Бизли ответил на заявление Маска. Он написал в комментариях, что 6 миллиардов долларов не решат проблему голода в мире, но смогут предотвратить геополитическую нестабильность, массовую миграцию и спасти 42 миллиона человек, которые на грани голода.

Также Бизли предложил встретиться с Маском, чтобы обсудить эту тему.

"Пожалуйста, опубликуйте свои текущие и предлагаемые расходы подробно, чтобы люди могли точно видеть, куда идут деньги", - заявил Маск, отвечая Близли.