ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Маск обіцяє 6 мільярдів доларів, якщо ООН вирішить проблему з голодом у світі

Новость на русском →
США, Вівторок 02 листопада 2021 04:53
Маск обіцяє 6 мільярдів доларів, якщо ООН вирішить проблему з голодом у світі Фото: Ілон Маск, засновник компаній SpaceX ()
Автор: Наталья Скороход

Американський бізнесмен, засновник компаній SpaceX Ілон Маск обіцяє пожертвувати організації Об'єднаних Націй 6 мільярдів доларів. Правда, гроші ООН зможе отримати тільки в тому випадку, якщо доведе, що вони допоможуть вирішити проблему голоду у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Маск заявив, що продасть акції Tesla на суму 6 мільярдів доларів і пожертвує їх ООН, якщо організація зможе показати, як ці гроші допоможуть вирішити проблему голоду в світі. Така заява послідувала після того, як виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі закликав Маска, засновника Amazon Джеффа Безоса та інших мільярдерів вжити заходів, щоб допомогти покласти край голоду.

На своїй сторінці в соцмережі Twitter Маск заявив, що готовий прийняти виклик.

"Але повинен бути бухгалтерський облік з відкритим вихідним кодом, щоб громадськість точно бачила, як витрачаються гроші", - зазначив Маск.

Бізлі відповів на заяву Маска. Він написав у коментарях, що 6 мільярдів доларів не вирішать проблему голоду у світі, але зможуть запобігти геополітичній нестабільності, масовій міграції та врятувати 42 мільйони людей, які на межі голоду.

Також Бізлі запропонував зустрітися з Маском, щоб обговорити цю тему.

"Будь ласка, опублікуйте свої поточні і пропоновані витрати детально, щоб люди могли точно бачити, куди йдуть гроші", - заявив Маск, відповідаючи Блізлі.

При цьому сторони так і не уточнили, чи планується зустріч для обговорення питання.

Нагадаємо, що Маск став найбагатшою людиною в історії світу. Він обігнав л засновника Amazon Джеффа Безоса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Илон Маск ООН
NEWS
Терехова визнали переможцем виборів мера Харкова
Терехова визнали переможцем виборів мера Харкова
DAILY
Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі