Маск обіцяє 6 мільярдів доларів, якщо ООН вирішить проблему з голодом у світі

Американський бізнесмен, засновник компаній SpaceX Ілон Маск обіцяє пожертвувати організації Об'єднаних Націй 6 мільярдів доларів. Правда, гроші ООН зможе отримати тільки в тому випадку, якщо доведе, що вони допоможуть вирішити проблему голоду у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

Маск заявив, що продасть акції Tesla на суму 6 мільярдів доларів і пожертвує їх ООН, якщо організація зможе показати, як ці гроші допоможуть вирішити проблему голоду в світі. Така заява послідувала після того, як виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі закликав Маска, засновника Amazon Джеффа Безоса та інших мільярдерів вжити заходів, щоб допомогти покласти край голоду.

На своїй сторінці в соцмережі Twitter Маск заявив, що готовий прийняти виклик.

"Але повинен бути бухгалтерський облік з відкритим вихідним кодом, щоб громадськість точно бачила, як витрачаються гроші", - зазначив Маск.

Бізлі відповів на заяву Маска. Він написав у коментарях, що 6 мільярдів доларів не вирішать проблему голоду у світі, але зможуть запобігти геополітичній нестабільності, масовій міграції та врятувати 42 мільйони людей, які на межі голоду.

Також Бізлі запропонував зустрітися з Маском, щоб обговорити цю тему.

"Будь ласка, опублікуйте свої поточні і пропоновані витрати детально, щоб люди могли точно бачити, куди йдуть гроші", - заявив Маск, відповідаючи Блізлі.