Маск назвал сроки полета корабля Starship на орбиту

Основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал первый орбитальный полет космического корабля Starship, который состоится не раньше октября. Об этом он написал в социальной сети Twitter, отвечая на вопрос подписчика.

По его словам, в октябре планируется полет на высоту 20 км, а вскоре после этого - выход на орбиту. Starship Mk1 будет полностью собран к 28 сентября. К этому дню Маск пообещал опубликовать и более подробную информацию о предстоящем полете.

Ранее компания провела испытание прототипа космического корабля Starship - Starhopper. Аппарат вертикально поднялся в воздух на высоту 150 м и плавно сел после полета менее одной минуты.

25 июля на площадке для испытаний космического корабля Starship, который разрабатывается компанией SpaceX, произошел пожар. Площадка, на которой проходят испытания прототипов корабля, находится в городе Коко (штат Флорида).

По словам представителя SpaceX, во время пожара никто не пострадал, но ущерб, нанесенный оборудованию, оценивается в 50-100 тыс. долларов. Возможной причиной возгорания являются неполадки электрооборудования. Корабль Starship должен использоваться как верхняя ступень сверхтяжелой ракеты-носителя, которую SpaceX разрабатывает для полетов на Марс.