Маск назвав терміни польоту корабля Starship на орбіту

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск анонсував перший орбітальний політ космічного корабля Starship, який відбудеться не раніше жовтня. Про це він написав у соціальній мережі Twitter, відповідаючи на питання підписника.



За його словами, у жовтні планується політ на висоту 20 км, а незабаром після цього - вихід на орбіту. Starship Mk1 буде повністю зібраний до 28 вересня. Напередодні цього дня Маск пообіцяв опублікувати і більш детальну інформацію про майбутній політ.

Раніше компанія провела випробування прототипу космічного корабля Starship - Starhopper. Апарат вертикально піднявся в повітря на висоту 150 м і плавно сів після польоту менше однієї хвилини.

25 липня на майданчику для випробувань космічного корабля Starship сталася пожежа. Площадка, на якій проходять випробування прототипів корабля, знаходиться в місті Коко (штат Флорида).

За словами представника SpaceX, під час пожежі ніхто не постраждав, проте збиток, нанесений обладнанню, оцінюється в 50-100 тис. доларів. Можливою причиною загоряння є несправності електрообладнання. Корабель Starship повинен використовуватися як верхній щабель надважкої ракети-носія, яку SpaceX розробляє для польотів на Марс.