UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маск направить частину доходів Twitter на гуманітарну допомогу для Ізраїлю

Фото: Маск направить частину доходів Twitter на гуманітарну допомогу для Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ілон Маск планує всі доходи соціальної мережі Twitter, отримані від контенту, пов'язаного з війною в Секторі Газа, направити як гуманітарну допомогу до ізраїльських лікарень та міжнародних гуманітарних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ілона Маска.

"Корпорація Х жертвуватиме всі доходи від реклами та підписок, пов'язані з війною в Газі, лікарням в Ізраїлі та Червоному хресті/півмісяці в Газі", - написав Маск у соцмережі Twitter.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні Ілон Маск потрапив в антисемітський скандал, внаслідок якого вже кілька всесвітньо відомих компаній, таких як Disney, Apple та інші , зупинили свою діяльність у соціальній мережі Twitter.

Також нещодавно відділ комунікацій Європейської комісії звернувся до всіх виконавчих служб ЄС із проханням припинити показ реклами в соцмережі Х. Ці дії планують запровадити на тлі занепокоєння з приводу поширення там дезінформації.

Незабаром Ілон Маск прокоментував антисемітський скандал, який спровокував рекламний бойкот його соціальної мережі Twitter. У коментарі мільярдер заперечував свою причетність до антисемітських висловлювань, а всі звинувачення у ЗМІ назвав фальшивими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльКрасный КрестИлон Маск