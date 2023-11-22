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Маск направить частину доходів Twitter на гуманітарну допомогу для Ізраїлю

Середа 22 листопада 2023 06:20
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Маск направить частину доходів Twitter на гуманітарну допомогу для Ізраїлю Фото: Маск направить частину доходів Twitter на гуманітарну допомогу для Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ілон Маск планує всі доходи соціальної мережі Twitter, отримані від контенту, пов'язаного з війною в Секторі Газа, направити як гуманітарну допомогу до ізраїльських лікарень та міжнародних гуманітарних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ілона Маска.

"Корпорація Х жертвуватиме всі доходи від реклами та підписок, пов'язані з війною в Газі, лікарням в Ізраїлі та Червоному хресті/півмісяці в Газі", - написав Маск у соцмережі Twitter.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні Ілон Маск потрапив в антисемітський скандал, внаслідок якого вже кілька всесвітньо відомих компаній, таких як Disney, Apple та інші , зупинили свою діяльність у соціальній мережі Twitter.

Також нещодавно відділ комунікацій Європейської комісії звернувся до всіх виконавчих служб ЄС із проханням припинити показ реклами в соцмережі Х. Ці дії планують запровадити на тлі занепокоєння з приводу поширення там дезінформації.

Незабаром Ілон Маск прокоментував антисемітський скандал, який спровокував рекламний бойкот його соціальної мережі Twitter. У коментарі мільярдер заперечував свою причетність до антисемітських висловлювань, а всі звинувачення у ЗМІ назвав фальшивими.

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Ізраїль Красный Крест Илон Маск
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