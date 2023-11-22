ua en ru
Ср, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Маск направит часть доходов Twitter на гуманитарную помощь для Израиля

Среда 22 ноября 2023 06:20
UA EN RU
Маск направит часть доходов Twitter на гуманитарную помощь для Израиля Фото: Маск направит часть доходов Twitter на гуманитарную помощь для Израиля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Илон Маск планирует все доходы социальной сети Twitter, полученные от контента, связанного с войной в Секторе Газа, направить в качестве гуманитарной помощи в израильские больницы и международным гуманитарным организациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Илона Маска.

"Корпорация Х будет жертвовать все доходы от рекламы и подписок, связанные с войной в Газе, больницам в Израиле и Красному кресту/полумесяцу в Газе", - написал Маск в соцсети Twitter.

Что предшествовало

Напомним, накануне Илон Маск попал в антисемитский скандал, в результате которого уже несколько всемирно известных компаний, таких как Disney, Apple и другие, остановили свою деятельность в социальной сети Twitter.

Также недавно отдел коммуникаций Европейской комиссии обратился ко всем исполнительным службам ЕС с просьбой прекратить показ рекламы в соцсети Х. Данные действия планируют ввести на фоне беспокойства по поводу распространения там дезинформации.

Вскоре Илон Маск прокомментировал антисемитский скандал, спровоцировавший рекламный бойкот его социальной сети Twitter. В комментарии миллиардер отрицал свою причастность к антисемитским высказываниям, а все обвинения в СМИ назвал фальшивыми.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Красный Крест Илон Маск
NEWS
ВСУ проводят наступательные операции, несмотря на снежную погоду, - ISW
ВСУ проводят наступательные операции, несмотря на снежную погоду, - ISW
DAILY
Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию