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Маск намерен сократить 10% сотрудников Tesla из-за плохих ожиданий по поводу экономики

Фото: генеральный директор Tesla Илон Маск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что у него "очень плохое предчувствие" по поводу экономики. Производителю электромобилей необходимо сократить персонал примерно на 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, электронное письмо под названием "Приостановить прием на работу по всему миру" было отправлено руководителям Tesla в четверг.

Ранее на этой неделе Маск попросил сотрудников Tesla вернуться в офис или покинуть компанию. "Все в Tesla должны проводить в офисе не менее 40 часов в неделю. Если вы не явитесь, мы будем считать, что вы уволились", - написал Маск в электронном письме, разосланном сотрудникам во вторник.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что не ожидает рецессии в крупных экономиках, но не может ее исключить. На вопрос на Всемирном экономическом форуме, ожидает ли она рецессии, Георгиева ответила: "Нет, не сейчас. Это не значит, что об этом не может быть и речи".

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Илон МаскTesla