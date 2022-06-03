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Маск має намір скоротити 10% співробітників Tesla через погані очікування з приводу економіки

Фото: генеральний директор Tesla Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що у нього "дуже погане передчуття" з приводу економіки. Виробнику електромобілів необхідно скоротити персонал приблизно на 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, електронний лист під назвою "призупинити прийом на роботу по всьому світу" було відправлено керівникам Tesla в четвер.

Раніше на цьому тижні Маск попросив співробітників Tesla повернутися в офіс або покинути компанію. "Всі в Tesla повинні проводити в офісі не менше 40 годин на тиждень. Якщо ви не з'явитеся, ми будемо вважати, що ви звільнилися", - написав Маск в електронному листі, розісланому співробітникам у вівторок.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що не очікує рецесії у великих економіках, але не може її виключити. На питання на Всесвітньому економічному форумі, чи очікує вона рецесії, Георгієва відповіла: "Ні, не зараз. Це не означає, що про це не може бути й мови".

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Илон МаскTesla