Маск лично возглавит Twitter, - Reuters

Илон Маск станет временным генеральным директором Twitter после завершения сделки по приобретению им социальной сети за 44 миллиарда долларов. Об этом сообщил в четверг человек, близко знакомый с этим вопросом.

Маск приближается к получению средств для сделки. Ожидается, что Параг Агравал, который был назначен генеральным директором Twitter в ноябре, останется в этой должности до завершения продажи компании Маску.

В последние дни акции Tesla упали более чем на 8%, так как инвесторы опасаются, что участие Маска в Twitter может отвлечь его от управления производителем электромобилей. Акции Twitter, с другой стороны, продолжали рост, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что покупка компании все же состоится и положительно отразится на компании.