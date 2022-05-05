RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маск особисто очолить Twitter, - Reuters

Ілон Маск (Фото: networthdekho.com)
Автор: Константин Широкун

Ілон Маск стане тимчасовим генеральним директором Twitter після завершення операції з придбання ним соціальної мережі за 44 мільярди доларів. Про це повідомила в четвер людина, близько знайома з цим питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Маск наближається до отримання коштів для угоди. Очікується, що Параг Агравал, який був призначений генеральним директором Twitter у листопаді, залишиться на цій посаді до завершення продажу компанії Маску.

В останні дні акції Tesla впали більш ніж на 8%, оскільки інвестори побоюються, що участь Маска в Twitter може відвернути його від управління виробником електромобілів. Акції Twitter, з іншого боку, продовжували зростання, оскільки інвестори зробили ставку на те, що покупка компанії все ж відбудеться і позитивно відіб'ється на компанії.

Підписавши минулого тижня угоду про покупку Twitter за 44 млрд доларів, Маск сказав, що хоче розширити платформу новими функціями, зробити алгоритми з відкритим вихідним кодом для підвищення довіри, перемогти спам-ботів і аутентифікувати всіх людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Илон Маск