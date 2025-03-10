Маск про кібератаку на X: у хакерів були українські IP-адреси

Кібератака на X

Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, користувачі по всьому світу скаржилися на збій у роботі соцмережі X.

Після цього Маск написав про масштабну кібератаку, під час якої було задіяно безліч ресурсів.

Він припустив, що таку кібератаку могла провести або велика скоординована група, або ціла держава.

Станом на 23:00 скарг на збій у роботі X стало набагато менше.

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