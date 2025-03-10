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Маск о кибератаке на X: у хакеров были украинские IP-адреса

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

К кибератаке на соцсеть Х (бывший Twitter) якобы причастны украинские IP-адреса. Систему Х пытались вывести из строя.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил владелец компании Х Илон Маск.

"Мы не уверены в том, что именно произошло, но была предпринята массированная кибератака с целью вывести из строя систему X с IP-адресов, расположенных в Украине", - рассказал он. 

К слову, ответственность за кибератаку на соцсеть X уже взяла на себя пропалестинская хакерская группировка Dark Storm Team, которая неоднократно атаковала сайты и организации в США, Украине, ОАЭ и Израиле. 

Кибератака на X

Напомним, сегодня, 10 марта, пользователи по всему миру жаловались на сбой в работе соцсети X.

После этого Маск написал о масштабной кибератаке, в ходе которой было задействовано множество ресурсов.

Он предположил, что такую кибератаку могла провести либо большая скоординированная группа, либо целое государство.

По состоянию на 23:00 жалоб на сбой в работе X стало гораздо меньше.

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