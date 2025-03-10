Маск о кибератаке на X: у хакеров были украинские IP-адреса

"Мы не уверены в том, что именно произошло, но была предпринята массированная кибератака с целью вывести из строя систему X с IP-адресов, расположенных в Украине", - рассказал он.

К слову, ответственность за кибератаку на соцсеть X уже взяла на себя пропалестинская хакерская группировка Dark Storm Team, которая неоднократно атаковала сайты и организации в США, Украине, ОАЭ и Израиле.