UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маск хоче ввести платні відео у Twitter, - WP

Фото: Ілон Маск, керівник Twitter (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Новий керівник компанії Twitter Ілон Маск планує додати платні відео до своєї соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, Twitter працює над функцією, яка дозволить людям розміщувати відео та стягувати плату з користувачів за їх перегляд, при цьому компанія отримуватиме частину виручки.

У WP зазначають, що компанія визначила ризик такого нововведення як "високий", тому планується провести коротку внутрішню перевірку, перш ніж вводити платні відео в соцмережу.

При цьому в Twitter поки що відмовляються коментувати інформацію про такі нововведення.

Зазначимо, раніше Маск пропонував зробити платними галочки верифікації у соцмережі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американський винахідник Ілон Маск після придбання Twitter розпустив раду директорів. У такий спосіб він зміцнив свій контроль над компанією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
TwitterИлон Маск