Маск хоче ввести платні відео у Twitter, - WP

Новий керівник компанії Twitter Ілон Маск планує додати платні відео до своєї соцмережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За даними видання, Twitter працює над функцією, яка дозволить людям розміщувати відео та стягувати плату з користувачів за їх перегляд, при цьому компанія отримуватиме частину виручки.
У WP зазначають, що компанія визначила ризик такого нововведення як "високий", тому планується провести коротку внутрішню перевірку, перш ніж вводити платні відео в соцмережу.
При цьому в Twitter поки що відмовляються коментувати інформацію про такі нововведення.
Зазначимо, раніше Маск пропонував зробити платними галочки верифікації у соцмережі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що американський винахідник Ілон Маск після придбання Twitter розпустив раду директорів. У такий спосіб він зміцнив свій контроль над компанією.
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