Маск хочет ввести платные видео в Twitter, - WP

По данным издания, Twitter работает над функцией, которая позволит людям размещать видео и взимать плату с пользователей за их просмотр, при этом компания будет получать часть выручки.

В WP отмечают, что компания определила риск такого нововведения как "высокий", поэтому планируется провести краткую внутреннюю проверку, прежде чем вводить платные видео в соцсеть.

При этом в Twitter пока отказываются комментировать информацию о таких нововведениях.

Отметим, ранее Маск предлагал сделать платными галочки верификации в соцсети.