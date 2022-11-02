Маск хочет ввести платные видео в Twitter, - WP

Новый руководитель компании Twitter Илон Маск планирует добавить платные видео в свою соцсеть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По данным издания, Twitter работает над функцией, которая позволит людям размещать видео и взимать плату с пользователей за их просмотр, при этом компания будет получать часть выручки.
В WP отмечают, что компания определила риск такого нововведения как "высокий", поэтому планируется провести краткую внутреннюю проверку, прежде чем вводить платные видео в соцсеть.
При этом в Twitter пока отказываются комментировать информацию о таких нововведениях.
Отметим, ранее Маск предлагал сделать платными галочки верификации в соцсети.
Напомним, ранее стало известно, что американский изобретатель Илон Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом он укрепил свой контроль над компанией.
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