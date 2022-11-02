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Маск хочет ввести платные видео в Twitter, - WP

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Среда 02 ноября 2022 19:05
Маск хочет ввести платные видео в Twitter, - WP Фото: Илон Маск, руководитель Twitter (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новый руководитель компании Twitter Илон Маск планирует добавить платные видео в свою соцсеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, Twitter работает над функцией, которая позволит людям размещать видео и взимать плату с пользователей за их просмотр, при этом компания будет получать часть выручки.

В WP отмечают, что компания определила риск такого нововведения как "высокий", поэтому планируется провести краткую внутреннюю проверку, прежде чем вводить платные видео в соцсеть.

При этом в Twitter пока отказываются комментировать информацию о таких нововведениях.

Отметим, ранее Маск предлагал сделать платными галочки верификации в соцсети.

Напомним, ранее стало известно, что американский изобретатель Илон Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом он укрепил свой контроль над компанией.

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