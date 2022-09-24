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Маск готовий надати іранцям послуги Starlink на тлі протестів в країні

Фото: Ілон Маск, засновник SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Американський мільярдер, засновник SpaceX Ілон Маск заявив про готовність активувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink на території Ірану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство фінансів США нещодавно оприлюднило вказівки щодо розширення інтернет-послуг для іранців, попри санкцій Вашингтону проти Ірану.

"Наше розуміння Starlink полягає в тому, що те, що вони надають, буде комерційного рівня, і це буде апаратне забезпечення, яке не охоплюється загальною ліцензією; тому їм потрібно буде написати в Казначейство", - заявив офіційний представник Міністерства фінансів.

Вже цього понеділка Маск заявив про те, що Starlink планує надати іранцям послугу супутникового широкосмугового зв’язку Starlink, яка, наприклад, надається також й Україні під час боротьби з російською агресією. Водночас він попросив зробити для цього виняток із санкцій.

Представник Державного департаменту США зауважив, що якби SpaceX вирішила, що якась діяльність, спрямована проти іранців, потребує спеціальної ліцензії, то Управління контролю за іноземними активами "віддасть цьому пріоритет".

"Таким же чином, якщо SpaceX визначить, що її діяльність уже дозволена, і у неї виникнуть будь-які запитання, Управління контролю за іноземними активами також вітає таку участь", - додає речник.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці протестів в Ірані, які були спровоковані смертю 22-річної Махси Аміні.

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Илон МаскSpaceX