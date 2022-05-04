Маск думает сделать Twitter платным для некоторых пользователей

Миллиардер подчеркивает, что обычных частных юзеров это не коснется. А вот для коммерческих и государственных пользователей, возможно, введут умеренную плату.

"Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату для коммерческих/государственных пользователей", - говорится в публикации Маска.

Маск думает взимать плату за пользование Twitter для коммерческих и государственных пользователей (фото: скрин twitter.com/elonmusk)