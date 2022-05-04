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Маск думает сделать Twitter платным для некоторых пользователей

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск, который недавно приобрел Twitter Inc., допустил введение новшеств относительно платы за пользование популярной соцсетью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Маска в Twitter.

Миллиардер подчеркивает, что обычных частных юзеров это не коснется. А вот для коммерческих и государственных пользователей, возможно, введут умеренную плату.

"Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату для коммерческих/государственных пользователей", - говорится в публикации Маска.

Маск думает взимать плату за пользование Twitter для коммерческих и государственных пользователей (фото: скрин twitter.com/elonmusk)

Ранее мы писали, что 25 апреля Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиардов долларов. Тогда предприниматель отметил, что это соцсеть является "цифровой городской площадью, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества".

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