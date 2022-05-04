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Маск думає зробити Twitter платним для деяких користувачів

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Американський підприємець і засновник SpaceX Ілон Маск, який нещодавно придбав Twitter Inc., допустив нововведення щодо плати за користування популярною соцмережею.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Маска у Twitter.

Мільярдер наголошує, що звичайних приватних користувачів це не торкнеться. А ось для комерційних і державних користувачів, можливо, введуть помірну плату.

"Twitter завжди буде безплатним для звичайних користувачів, але, можливо, за невелику плату для комерційних/державних користувачів", - йдеться в публікації Маска.

Маск думає стягувати плату за користування Twitter для комерційних і державних користувачів (фото: скрін twitter.com/elonmusk)

Раніше ми писали, що 25 квітня Ілон Маск придбав Twitter за 44 мільярдів доларів. Тоді підприємець зазначив, що ця соцмережа є "цифровою міською площею, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства".

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