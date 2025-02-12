У Білому домі заявили, що Ілон Маск не подаватиме публічної фінансової декларації

Мільярдер Ілон Маск, який нині очолює Департамент ефективності уряду (DOGE) США, не повинен буде подавати публічну декларацію про свій фінансовий стан. У Білому домі кажуть, що бізнесмен подасть конфіденційний звіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN .

Наразі Маск, чиї компанії мають державні контракти на мільярди доларів, займається демонтажем багатьох складових федерального уряду в рамках діяльності DOGE.

"Як неоплачуваний спеціальний державний службовець він подасть конфіденційний звіт про розкриття фінансової інформації відповідно до норм", - сказав представник Білого дому в інтерв'ю CNN.

Видання зазначає, що керівні принципи етики не вимагають від Маска подавати публічну декларацію, але залишаються питання щодо численних потенційних конфліктів інтересів Маска.

Газета New York Times, яка першою повідомила про це, пише, що Маск нещодавно пройшов навчання з етики.