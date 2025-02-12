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В Белом доме заявили, что Маск не будет подавать публичную финансовую декларацию

Среда 12 февраля 2025 00:11
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В Белом доме заявили, что Маск не будет подавать публичную финансовую декларацию Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Миллиардер Илон Маск, который ныне возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE) США, не должен будет подавать публичную декларацию о своем финансовом положении. В Белом доме говорят, что бизнесмен подаст конфиденциальный отчет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

В настоящее время, Маск, чьи компании имеют государственные контракты на миллиарды долларов, занимается демонтажем многих составляющих федерального правительства в рамках деятельности DOGE.

"Как неоплачиваемый специальный государственный служащий он подаст конфиденциальный отчет о раскрытии финансовой информации в соответствии с нормами", - сказал представитель Белого дома в интервью CNN.

Издание отмечает, что руководящие принципы этики не требуют от Маска подавать публичную декларацию, но остаются вопросы о многочисленных потенциальных конфликтов интересов Маска.

Газета New York Times, которая первой сообщила об этом, пишет, что Маск недавно прошел обучение по этике.

Финансовое состояние Маска и должность

Напомним, вчера Bloomberg писало, что состояние Илона Маска впервые за два месяца упало ниже 400 млрд долларов. Причиной стало падение стоимости акций Tesla. Акции автопроизводителя упали на 27% после достижения исторического максимума в середине декабря в надежде, что близость Маска к Дональду Трампу увеличит состояние компании.

Также отметим, что 3 февраля Маска назначили специальным государственным служащим под руководством Трампа. В Министерства юстиции пояснили, что его статус означает, что он не является волонтером или штатным федеральным служащим. Человек на такой должности - это "любой, кто работает или, как ожидается, будет работать на правительство в течение 130 дней или меньше в течение 365-дневного периода".

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