У 2025 році статки Маска вперше впали нижче 400 млрд доларів, - Bloomberg
Статки Ілона Маска вперше за два місяці впали нижче 400 млрд доларів. Причиною стало падіння вартості акцій Tesla.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, акції автовиробника впали на 27% після досягнення історичного максимуму в середині грудня в надії, що близькість Маска до президента США Дональда Трампа збільшить статки компанії.
Bloomberg нагадало, що акції та опціони Tesla становлять понад 60% багатства Маска, яке сягнуло піку в 486,4 млрд доларів 17 грудня, після обрання Трампа главою держави.
Однак минулий тиждень був найгіршим для Tesla з початку жовтня. Зокрема, акції впали на 11% після повідомлення про погані щомісячні продажі.
Поставки в Німеччину впали на 59% до найнижчого рівня з 2021 року, а продажі в Китаї впали на 11,5% порівняно з минулим роком на тлі конкуренції з боку регіонального конкурента BYD Co.
У понеділок акції впали четвертий день поспіль на торгах у Нью-Йорку - на 3% до 350,73 доларів.
Видання зазначає, що політична переорієнтація Маска стала ключовим фактором зростання акцій Tesla після виборів, і 53-річний мільярдер приділяє більшу частину своєї уваги Вашингтону з моменту інавгурації.
Наразі надії інвесторів на те, що адміністрація Трампа зможе стимулювати Tesla за допомогою змін у податкових субсидіях на електромобілі та формалізованих стандартів для технології безпілотного водіння, не виправдалися.
Хоч частка Маска в Tesla все ще становить більшу частину його чистих активів у розмірі 394,6 млрд доларів, її нещодавнє зниження - у поєднанні з рекордними раундами фінансування інших компаній мільярдера, включно з xAI і SpaceX, - означає, що автовиробник вносить відносно меншу частку в його статки. 42%-ва частка Маска в SpaceX зараз коштує 136 мільярдів доларів, або приблизно стільки ж, скільки коштують його акції на момент закриття ринку.
Маск і політика
Нагадаємо, що 2024 року Ілон Маск активно підтримав передвиборчу кампанію Дональда Трампа, він інвестував у неї мільйони доларів. Після перемоги республіканця на виборах президента, Маск був призначений керівником новоствореного Департаменту з питань урядової ефективності (DOGE).
Також зазначимо, що Ілон Маск після перемоги Трампа і його вступу на посаду, розв'язав медійну війну проти низки світових політиків. З чим пов'язані такі дії мільярдера і які наслідки вони матимуть для нього - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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