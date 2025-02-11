У 2025 році статки Маска вперше впали нижче 400 млрд доларів, - Bloomberg

Статки Ілона Маска вперше за два місяці впали нижче 400 млрд доларів. Причиною стало падіння вартості акцій Tesla.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, акції автовиробника впали на 27% після досягнення історичного максимуму в середині грудня в надії, що близькість Маска до президента США Дональда Трампа збільшить статки компанії.

Bloomberg нагадало, що акції та опціони Tesla становлять понад 60% багатства Маска, яке сягнуло піку в 486,4 млрд доларів 17 грудня, після обрання Трампа главою держави.

Однак минулий тиждень був найгіршим для Tesla з початку жовтня. Зокрема, акції впали на 11% після повідомлення про погані щомісячні продажі.

Поставки в Німеччину впали на 59% до найнижчого рівня з 2021 року, а продажі в Китаї впали на 11,5% порівняно з минулим роком на тлі конкуренції з боку регіонального конкурента BYD Co.

У понеділок акції впали четвертий день поспіль на торгах у Нью-Йорку - на 3% до 350,73 доларів.

Видання зазначає, що політична переорієнтація Маска стала ключовим фактором зростання акцій Tesla після виборів, і 53-річний мільярдер приділяє більшу частину своєї уваги Вашингтону з моменту інавгурації.

Наразі надії інвесторів на те, що адміністрація Трампа зможе стимулювати Tesla за допомогою змін у податкових субсидіях на електромобілі та формалізованих стандартів для технології безпілотного водіння, не виправдалися.

Хоч частка Маска в Tesla все ще становить більшу частину його чистих активів у розмірі 394,6 млрд доларів, її нещодавнє зниження - у поєднанні з рекордними раундами фінансування інших компаній мільярдера, включно з xAI і SpaceX, - означає, що автовиробник вносить відносно меншу частку в його статки. 42%-ва частка Маска в SpaceX зараз коштує 136 мільярдів доларів, або приблизно стільки ж, скільки коштують його акції на момент закриття ринку.