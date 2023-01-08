Маск анонсував масштабне оновлення Twitter: чого чекати

Власник Twitter Ілон Маск анонсував масштабне оновлення соціальної мережі. Серед них - запуск довгих постів та велике оновлення інтерфейсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маска у Twitter.
За його словами, протягом тижня користувачі соцмережі отримають можливість переходити від вкладки рекомендованих публікацій до постів профілів, що відстежуються, свайпами вліво і вправо.
Крім того, через тиждень у Twitter з'явиться кнопка закладок, щоб користувачі змогли зберігати цікаві для них публікації.
При цьому на початку лютого очікується зняття обмежень на кількість символів у постах.
Наразі твіти мають обмеження у 280 символів після того, як ліміт був збільшений зі 140 у 2017 році. На початку грудня на запитання передплатника, чи правда, що Twitter має намір збільшити кількість дозволених символів у твітах з 280 до 4000, Маск відповів "так".
Нагадаємо, раніше хакери вкрали адреси електронної пошти понад 200 мільйонів користувачів Twitter.
Крім того, Twitter почне дозволяти заборонену з 2019 року політичну рекламу, щоб "сприяти публічній дискусії з важливих тем".
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