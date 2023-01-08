Маск анонсировал масштабное обновление Twitter: чего ждать

По его словам, в течение недели пользователи соцсети получат возможность переходить от вкладки рекомендованных публикаций к постам отслеживаемых профилей свайпами влево и вправо.

Кроме того, через неделю в Twitter появится кнопка закладок, чтобы пользователи смогли сохранять интересные им публикации.

При этом в начале февраля ожидается снятие ограничений на количество символов в постах.

В настоящее время твиты имеют ограничение в 280 символов, после того как лимит был увеличен со 140 в 2017 году. В начале декабря на вопрос подписчика, правда ли, что Twitter собирается увеличить количество разрешенных символов в твитах с 280 до 4000, Маск ответил "да".

Напомним, ранее хакеры украли адреса электронной почты более 200 миллионов пользователей Twitter.

Кроме того, Twitter начнет разрешать запрещенную с 2019 года политическую рекламу, чтобы "способствовать публичной дискуссии по важным темам".

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