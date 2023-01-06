Один із найбільших в історії соцмереж. У Twitter зафіксовано масовий злом

Хакери вкрали адреси електронної пошти понад 200 мільйонів користувачів Twitter і розмістили їх на онлайн-форумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Витік даних, ймовірно, призведе до великої кількості зломів і цільового фішингу", - зазначив Алон Гал, співзасновник ізраїльської фірми з моніторингу кібербезпеки Hudson Rock. Він назвав цей злом одним із найбільших витоків в історії соцмереж.

Цікаво, що сам злом міг статися ще 2021 року, тобто до того, як Ілон Маск став власником компанії минулого року. Але на продаж викрадену базу даних виставили тільки зараз.

Серйозний недолік у системі безпеки Twitter може зацікавити регуляторів по обидва боки Атлантики. Комісія із захисту даних в Ірландії, де знаходиться європейська штаб-квартира Twitter, і Федеральна торгова комісія США стежать за тим, щоб компанія, що належить Ілону Маску, дотримувалася європейських правил захисту даних та розпорядження про згоду США відповідно.