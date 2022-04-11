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Машиностроительная компания Ахметова открывает производство на западе Украины

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 17:56
Машиностроительная компания Ахметова открывает производство на западе Украины Фото: машиностроительная компания Ахметова открывает производство на западе Украины (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Машиностроительная компания Corum Group Рината Ахметова открыла производственные мощности в Хмельницкой и Волынской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "ДТЭК Энерго", в состав которой входит Corum Group.

"В условиях войны с российскими оккупантами нам удалось оперативно найти альтернативные мощности и частично переместить критически важное для нас производство Corum Group. От оперативной и надежной работы машиностроителей зависит стабильная работа угольных предприятий, а следовательно - наличие света и тепла в домах украинцев. Мы делаем все возможное, чтобы в дальнейшем обеспечивать энергонезависимость страны и приближаем нашу победу преданным трудом", - заявил Ильдар Салеев, генеральный директор "ДТЭК Энерго".

По его словам, специалисты уже начали производство анкеров, противопожарных труб, рештаков и звездочек - все для обеспечения непрерывной деятельности шахт "ДТЭК Энерго" и стабильной работы энергосистемы Украины.

В Хмельницком будут изготавливать анкеры и противопожарные трубы - часть продукции Корум Дружковского машиностроительного завода. Сейчас машиностроители настроили процесс производства, провели работы по согласованию конструкторской документации и уже выпустили первые партии анкеров.

Производство запчастей для горно-шахтного оборудования (рештаки, звездочки), которые изготавливали на Корум Свет шахтера, будет распределено на промышленных площадках Волынской области. Все подготовительные работы проведены - первые звездочки будут изготовлены и поставлены для нужд шахтеров "ДТЭК Энерго" уже в мае.

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Ринат Ахметов
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